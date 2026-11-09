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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:30 AM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
06:31 AM, 09-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
मुजफ्फरपुर के माता लक्ष्मी-गणेश मंदिर में दिवाली की संध्या पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। विशेष पूजन और महाआरती हुई। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रही। महिला-पुरुषों की अलग कतारें बनाई गईं और भक्तों में लड्डू प्रसाद बांटा गया।और पढ़ें