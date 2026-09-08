बिहार: बीडीओ आनंद कुमार विभूति के ठिकानों पर EOU की छापेमारी पांच घंटे बाद खत्म, जानें क्या-क्या बरामद हुआ?

दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में तैनात बीडीओ डॉ. आनंद कुमार विभूति के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी करीब पांच घंटे बाद समाप्त हो गई। छापेमारी खत्म होने के बाद ईओयू के डीएसपी मिथिलेश कुमार जायसवाल ने मीडिया से बातचीत कर कार्रवाई से जुड़ी जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि दरभंगा स्थित बीडीओ के आवास से तनिष्क समेत कई ब्रांडेड कंपनियों के आभूषणों से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी मिले हैं। छापेमारी के दौरान बीडीओ की पत्नी घर में मौजूद थीं, लेकिन बीडीओ स्वयं वहां नहीं थे। डीएसपी ने बताया कि उन्हें कई बार फोन कर बुलाया गया, लेकिन वह ईओयू की टीम के सामने उपस्थित नहीं हुए।

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तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान मिला

डीएसपी जायसवाल ने बताया कि मिली शिकायत और आय से अधिक संपत्ति से संबंधित सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। दरभंगा स्थित बीडीओ के आवास की तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान मिले हैं। तलाशी के दौरान कीमती जेवरात से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। इनमें ब्रांडेड दुकानों से खरीदे गए जेवरात के बिल और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा कई बैंकों के एटीएम कार्ड और बैंक से संबंधित विवरण भी जांच टीम को मिले हैं।

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छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की जा रही

ईओयू की टीम ने बीडीओ के कार्यालय में भी छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की। डीएसपी के मुताबिक, शिकायत में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने से संबंधित जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य सामानों की जांच और आकलन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद संपत्ति और दस्तावेजों का मामले से किस तरह संबंध है। डीएसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसलिए शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम बताना उचित नहीं होगा।