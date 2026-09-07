बिहार न्यूज: कचरे की आग से अस्पताल परिसर में धू-धूकर जलीं दो एंबुलेंस, मरीजों में मची भगदड़

समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर में कचरे के ढेर से उठी आग की लपटों ने वहां लंबे समय से खराब पड़ी दो एंबुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते दोनों एंबुलेंस धू-धूकर जलने लगीं और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर राख हो गईं। अस्पताल परिसर में अचानक उठती तेज लपटों और धुएं को देखकर मरीजों और उनके परिजनों में अफरातफरी मच गई। आग तेजी से फैलती देख कुछ लोग सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए।

कचरे में लगी आग से एंबुलेंस तक पहुंची चिंगारी

बताया जा रहा है कि दोनों एंबुलेंस काफी समय से खराब थीं और उन्हें सीएचसी परिसर में एक स्थान पर खड़ा कर दिया गया था। इन एंबुलेंस के पास ही अस्पताल से निकलने वाले कचरे को जमा करने के लिए एक गड्ढा खोदा गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कचरे से दुर्गंध आने के कारण उसमें समय-समय पर आग लगा दी जाती है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने कचरे में आग लगाई थी। इसी दौरान कचरे से निकली चिंगारी हवा के साथ पास में खड़ी एंबुलेंस तक पहुंच गई। इसके बाद एक एंबुलेंस में आग लगी और देखते ही देखते आग ने दूसरी एंबुलेंस को भी अपनी चपेट में ले लिया।

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आग की लपटें देख अस्पताल में मची अफरातफरी

रात के समय एंबुलेंस से अचानक तेज लपटें उठती देखकर अस्पताल परिसर में मौजूद मरीज और उनके परिजन घबरा गए। आग तेजी से फैलती देखकर कुछ लोग सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बना रहा। आग की ऊंची लपटों और धुएं के कारण अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई थी। लोगों को डर था कि कहीं आग अस्पताल की इमारत या आसपास खड़े दूसरे वाहनों तक न पहुंच जाए।

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दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद बुझाई आग

एंबुलेंस में आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों ने अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।



दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक दोनों एंबुलेंस पूरी तरह जल चुकी थीं और उन्हें भारी नुकसान हो गया।

अस्पताल भवन तक पहुंच जाती आग तो हो सकता था बड़ा नुकसान

गनीमत रही कि आग को अस्पताल के मुख्य भवन तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। परिसर में खड़े दूसरे वाहन भी आग की चपेट में आने से बच गए।

यदि आग को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह अस्पताल भवन और वहां भर्ती मरीजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। आग के अस्पताल भवन तक पहुंचने की स्थिति में बड़ा नुकसान होने की आशंका थी।

जांच के बाद स्पष्ट होगा आग लगने का कारण

घटना के संबंध में सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एम. अंसारी ने बताया कि परिसर में खड़ी दो एंबुलेंस में आग लगने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

अस्पताल परिसर में कचरा जलाने पर लोगों ने उठाए सवाल

घटना के बाद अस्पताल परिसर में कचरा जलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर खुले में कचरा जलाना किसी भी समय बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।

लोगों के मुताबिक, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी आसपास खड़े वाहनों या अस्पताल की इमारत को अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसे में अस्पताल परिसर में कचरा जलाने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।