दरभंगा: शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, गाड़ियां तोड़ीं; महावीर सहनी सहित 10 लोग हुए गिरफ्तार

दरभंगा, जिला के रैयाम थाना क्षेत्र के बंसरा ठीकरा टोला में शराब तस्कर महावीर सहनी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गईं, वहीं गिरफ्तार महावीर सहनी को भी उत्तेजित ग्रामीणों ने छुड़ाकर भगा दिया। घटना की सूचना पर पहुंची भारी संख्या में पुलिस ने महावीर सहनी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस की मानें तो गुप्त सूचना के आधार पर रैयाम थाना की पुलिस महावीर सहनी को गिरफ्तार करने बंसारा गांव पहुंची थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में भी बैठा लिया था। इसकी जानकारी मिलते ही उसके रिश्तेदारों ने जेसीबी और ट्रैक्टर पुलिस की गाड़ी के सामने लगाकर पुलिसवालों को घेर लिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की गई और देखते ही देखते पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है।

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इस पूरे मामले में पुलिसवालों के घायल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, रैयाम थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने कहा कि मामले में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।

एक दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी घायल

बता दें कि दरभंगा जिले में पिछले छह महीने में यह दूसरी घटना है, जब पुलिस टीम पर हमला किया गया है। 28 अगस्त 2026 को सिंहवाड़ा थाना में एक नशे में धुत व्यक्ति ने डायल 112 की पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस घटना में एक दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

इस पूरे मामले पर डीएसपी-2 शुभेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया है। इस हमले में कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस कार्रवाई में शराब कारोबारी महावीर सहनी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।