बिहार: पटना में पूर्व वार्ड पार्षद के पति को गोली मारी, अपार्टमेंट के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग

पटना में बुधवार शाम गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम में अपार्टमेंट के बेसमेंट स्थित ऑफिस में बैठे अनिल यादव पर दो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अनिल यादव घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल यादव वार्ड नंबर 24 की वार्ड पार्षद ज्ञानवती देवी के पति हैं। वह खुद भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं।

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