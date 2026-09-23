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बिहार: पटना में पूर्व वार्ड पार्षद के पति को गोली मारी, अपार्टमेंट के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग

Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 23 Sep 2026 09:02 PM IST
सार

पटना के बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम में दो अपराधियों ने अपार्टमेंट के ऑफिस में बैठे पूर्व वार्ड पार्षद अनिल यादव पर चार-पांच राउंड फायरिंग की। गोली लगने से घायल अनिल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात CCTV में कैद हुई।

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Husband of former ward councillor shot in Patna criminals opened fire after barging into the apartment
मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना में बुधवार शाम गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम में अपार्टमेंट के बेसमेंट स्थित ऑफिस में बैठे अनिल यादव पर दो अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अनिल यादव घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल यादव वार्ड नंबर 24 की वार्ड पार्षद ज्ञानवती देवी के पति हैं। वह खुद भी पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं।

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जानकारी के अनुसार, अनिल यादव अपार्टमेंट के बेसमेंट स्थित ऑफिस में बैठे थे। इसी दौरान दो अपराधी वहां पहुंचे और उन पर गोलियां चलाने लगे। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने करीब चार से पांच राउंड फायरिंग की। गोली लगने के बाद अनिल यादव घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बुद्ध कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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पूरी वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

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