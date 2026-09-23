बिहार एमएलसी चुनाव: अनंत सिंह के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने नीरज को दिया टिकट, जदयू की सूची में किसका नाम?

बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी अधिसूचना में चार उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया है। जदयू की ओर से जारी सूची के मुताबिक पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा जदयू के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम राय को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है।

विज्ञापन