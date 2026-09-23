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बिहार: गंगा में उतरे थे करमा पूजा की मूर्ति विसर्जित करने, 11 लोग डूबे; चार को बचाया, छह लापता और एक की मौत

Wed, 23 Sep 2026 09:54 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाढ़/पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाढ़/पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 09:54 AM IST
सार

पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में करमा-धर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बाढ़, अथमलगोला और बख्तियारपुर थाना क्षेत्रों में गंगा नदी में अलग-अलग हादसे हुए। तीनों घटनाओं में भाई-बहन समेत कुल 11 लोग डूबने लगे, जिनमें चार लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया।

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शोकाकुल परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में करमा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बाढ़, अथमलगोला और बख्तियारपुर थाना क्षेत्रों में गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान भाई-बहन समेत 11 लोग डूबने लगे। हादसे में चार लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, जबकि एक युवक का शव बरामद किया गया है। वहीं, छह लोगों की तलाश अभी जारी है। अलग-अलग घटनाओं के बाद स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई है।

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बाढ़ में मूर्ति विसर्जन के बाद स्नान करने लगे युवक, दो डूबे

बाढ़ थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस घाट पर करमा-धर्मा पूजा को लेकर मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे तीन युवक गंगा में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने इनमें से एक युवक को बचा लिया, जबकि दो युवक नदी में डूब गए। डूबे युवकों की पहचान गुलाबबाग नया टोला निवासी पीयूष कुमार (10), पिता प्रेम पंडित और सुजीत कुमार (15), पिता बबलू चौधरी के रूप में हुई है। पीयूष की मां पूजा देवी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को मूर्ति विसर्जन के लिए भेजा था। उसके पिता भी पीछे से गंगा घाट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीयूष का एक दोस्त भी मूर्ति विसर्जन के लिए वहां पहुंचा।

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मूर्ति विसर्जन के बाद दोस्त ने पीयूष समेत अन्य युवकों से स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद सभी एक साथ गंगा में स्नान करने लगे। इसी दौरान तीन युवक डूबने लगे। एक युवक को लोगों ने बचा लिया, लेकिन उनका बेटा पीयूष गंगा में डूब गया। बाढ़ की अंचलाधिकारी रानी कुमारी ने बताया कि दो युवक गंगा में डूब गए हैं। मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। स्थानीय गोताखोर भी दोनों युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं।

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अथमलगोला में कर्मा पूजा विसर्जन के दौरान भाई-बहन डूबे

वहीं, अथमलगोला थाना क्षेत्र के उस्मानपुर वार्ड नंबर-9 में करमा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान भाई-बहन गंगा में डूब गए। दोनों की तलाश की जा रही है। अथमलगोला थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।

बख्तियारपुर में छह युवक डूबने लगे, तीन को बचाया

बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव के पास गंगा नदी में भी करमा-धर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। यहां मूर्ति विसर्जन के लिए गए छह युवक गंगा में डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने इनमें से तीन युवकों को बचा लिया, जबकि तीन युवक नदी में डूब गए। बाद में एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दो युवकों की तलाश जारी है।

मृतक युवक की पहचान देदौर गांव के बबलू बगीचा निवासी साहिल कुमार के रूप में हुई है। वह रामेश्वर मोची का पुत्र था। वहीं, डूबे दो युवकों की पहचान गोलू कुमार, पिता अनिल कुमार और बलवीर कुमार, पिता निर्मल मोची के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बलवीर कुमार अपने माता-पिता का एक ही बेटा था।



बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि छह युवक मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। इनमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दो युवकों की तलाश की जा रही है। घटना की जानकारी अंचलाधिकारी को दे दी गई है और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। स्थानीय स्तर पर भी गोताखोरों की मदद से नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।

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