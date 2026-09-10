बिहार ट्रैफिक चालान एक्सप्लेनर: कैसे-कहां-कितना जमा होगा जुर्माना? लोक अदालत में छूट को समझिए

बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर रोजाना बड़ी संख्या में ई-चालान काटे जा रहे हैं। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, ओवरस्पीड और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में सबसे ज्यादा चालान होते हैं। कई ऐसे में लोग मिले, जिनका कहना है कि उनके वाहन का फर्जी चालान कट गया। कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी की स्पीड निर्धारित लिमिट से कम ही रखी थी, फिर भी कार पर दो हजार का चालान कट गया। हालांकि, सरकार ने इन चालानों के निपटारे के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर दी है। 12 सितंबर से हर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाएंगे, यहां पर पुराने ई चालानों का निपटारा केवल 50 पीसदी राशि जमा करके करवाया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले सात से 11 सितंबर तक सभी जिला परिवहन कार्यालय में भी यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहां आकर भी आप अपने चालान का निपटारा 50 फीसदी राशि जमा कर करवा सकते हैं। लेकिन, वाहन मालिकों के मन अब भी ई चालान को लेकर कई सवाल हैं, आइए सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं पूरी प्रक्रिया।

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