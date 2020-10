Bihar election 2020: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विवादित बयान, 'राजद सत्ता में आई तो बिहार में आतंकी लेंगे पनाह'

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 28 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच बिहार में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया है और इन चुनावी रैलियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस दौरान बिहार के वैशाली जिले के महनार लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चुनावी सभा का एक बयान वायरल हो रहा है।इसमें वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सरकार बनने पर कश्मीर के आतंवादियों के बिहार में पनाह लेने की बात कर रहे हैं।

यह वायरल वीडियो सोमवार (12 अक्तूबर) का है जिसमें जदयू के प्रत्याशी उमेश कुशवाहा के नामांकन के बाद महनार के आरपीएस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय बोल रहे हैं। नित्यानंद राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 'बिहार में अगर राजद की सरकार बनती है तो कश्मीर में जिस आतंकवाद का हम सफाया कर रहे हैं, वो आकर यहां बिहार की धरती पर पनाह लेगा।'



#WATCH | Terrorists will escape Kashmir and take shelter in Bihar if RJD (Rashtriya Janata Dal) is elected to power in the state: Minister of State for Home, Nityanand Rai at an election rally in Vaishali, Bihar #BiharElections2020 pic.twitter.com/pS91Mnrrx2