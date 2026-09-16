बिहार न्यूज: क्रिप्टो निवेश का झांसा, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी; दरभंगा में आरोपी गिरफ्तार

दरभंगा साइबर थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश, नौकरी दिलाने और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 86 लाख 35 हजार रुपये की ठगी करने के आरोप में कृष्ण कुमार ठाकुर के बेटे शुभम कुमार को नगर थाना क्षेत्र के राज परिसर से गिरफ्तार किया है। वहीं, साइबर थाने की पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने में जुटी है। मामला वर्ष 2025 का बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, शुभम ने 3 जनवरी और 23 मई 2025 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में दो खाते, एक सेविंग अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट खुलवाए थे। पुलिसिया जांच में 13 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 37 लाख 55 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है। शुभम की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा साइबर थाना पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।

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साइबर थाना पुलिस के अनुसार, साइबर क्राइम स्पेशल यूनिट, पटना की टीम को दोनों संदिग्ध खातों की जांच के लिए भेजा गया था। जांच के बाद शुभम कुमार ठाकुर को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। आरोपी खातों में हुए लेनदेन के संबंध में कोई माकूल जवाब नहीं दे सका। इतना ही नहीं, खातों में हुए लेनदेन से संबंधित कोई कागजात और साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसके दोनों मोबाइल जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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साइबर ठगी की कुल 10 शिकायतें सामने आई थीं

बताया जाता है कि शुभम कुमार ठाकुर के दोनों खातों को लेकर देश के कई राज्यों से साइबर ठगी की कुल 10 शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों में क्रिप्टो करेंसी में निवेश, नौकरी दिलाने सहित कई तरह का प्रलोभन देकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया था।



आरोपी के एक खाते में 3 जनवरी से 13 अक्टूबर 2025 के बीच करीब 49 लाख रुपये आए थे, जबकि दूसरे खाते में 13 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 37 लाख 55 हजार रुपये आए थे। इन दोनों खातों में साइबर ठगी की रकम आने के बाद दूसरे खातों में रुपये ट्रांसफर किए गए।

इस संबंध में साइबर थाना के अपर थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया कि आरोपी को थाना बुलाकर रुपये के लेनदेन से संबंधित कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद शुभम कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया।