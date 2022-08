BIHAR: अब बिहार पुलिस ने BPSC अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, खूब भांजीं लाठियां, कई छात्र चोटिल

बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद अब BPSC अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सभी छात्रों पर लाठियां भी भांजीं है। इस दौरान कुछ छात्र चोटिल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र परीक्षा के पैटर्न के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। BPSC 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को प्रस्तावित है लेकिन छात्र परीक्षा के पैटर्न का विराध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बीते दिनों छात्रों ने पटना स्थित आयोग कार्यालय का सामने प्रदर्शन भी किया था।

#WATCH | Bihar: Scuffle broke out between Bihar Public Service Commission (BPSC) candidates and Police personnel today, in Patna. The candidates were protesting against the schedule of the exam, the exam will be conducted on two days. pic.twitter.com/SqkMIbncrV