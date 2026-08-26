बिहार: सुरेंद्र विवेक बने लोजपा (आर) के नए प्रदेश अध्यक्ष, साहेबपुर कमाल से दो बार लड़ चुके हैं चुनाव

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लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र विवेक उर्फ सुरेंद्र कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के इस फैसले के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सुरेंद्र विवेक के प्रदेश अध्यक्ष बनने से बेगूसराय सहित बिहार की राजनीति में लोजपा (रामविलास) की संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।