बिहार: मुजफ्फरपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, ईंट-पत्थर से कुचला सिर; घर से 500 मीटर दूर मिला शव

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से इस वक्त की एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक शख्स की ईंट-पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय अशोक कुमार राय के रूप में की गई है।

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