बिहार: चिराग पासवान ने बदली एलजेपी(आर) की पूरी टीम, सुरेंद्र विवेक बने बिहार प्रदेश अध्यक्ष, देखें पूरी सूची

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बिहार प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल करते हुए सुरेंद्र विवेक को लोजपा (रामविलास) का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड में जनार्दन पासवान, छत्तीसगढ़ में शरत चंद पांडेय, आंध्र प्रदेश में सत्यनारायण चंदोलू, असम में अहमद अली अय्यूबी, कर्नाटक में एम.एस. जगन्नाथ और महाराष्ट्र में प्रमोद मनोहर कुडाले को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में प्रणब कुमार और मध्य प्रदेश में अब्दुल खालिक को अस्थायी प्रभार दिया गया है।चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे। ललित कुमार गौतम, हरमीत सिंह और एडवोकेट सरदार तारा सिंह को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। मनीषंकर पांडेय, मोहम्मद शमीम एम. हवा, वीरेंद्र प्रधान, कुंवर आसिम खान, डॉ. सत्यनंद शर्मा और डॉ. कामला कुमारी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।अब्दुल खालिक को राष्ट्रीय महासचिव और खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वीणा देवी, राजू तिवारी, मिथिलेश कुमार सिंह और डॉ. सुखातो ए. सेमा समेत 12 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय सचिव की सूची में आठ नेता शामिल हैं।प्रणब कुमार को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और चंद्र प्रभा भाटिया को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया है। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी को छात्रा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। राजेश पासवान को जेएमएस, एडवोकेट सुशील कुमार को विधि प्रकोष्ठ और धर्मेंद्र मिश्रा को किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।बिहार के सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा को राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं। सुगौली के विधायक राजेश कुमार, बेलसंड के अमित कुमार और एमएलसी अशरफ अंसारी समेत कई नेताओं को भी कार्यकारिणी में जगह मिली है।हरमीत सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति बनाई गई है। धीरेंद्र सिंह मुन्ना को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बनाया गया है। अरुण भारती, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, राजू तिवारी और विनीत सिंह समेत 12 नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है।चिराग पासवान ने नई टीम को बधाई देते हुए कहा कि संगठन में मिला कोई भी पद केवल पद नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के संगठन को समाज का दर्पण बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप समाज के सभी वर्गों, महिलाओं और युवाओं को नई टीम में आगे बढ़ाया गया है।