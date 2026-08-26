Bihar: छुट्टी के दिन चल रहा था स्कूल, बच्चों से भरी वैन पानी में पलटी; ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पश्चिमी चम्पारण Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 02:09 PM IST
सार
Bihar News: पश्चिम चंपारण के मझौलिया में 11 बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क किनारे पानी में पलट गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।
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विस्तार
मझौलिया के रेनबो इंटरनेशनल एकेडमी की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी में पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब 11 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। वाहन के पानी में पलटते ही बच्चों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बच्चों की आवाज सुन दौड़े ग्रामीण
बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके घर पहुंचाया। हादसे में कुछ बच्चों के चोटिल होने की बात सामने आई है। हालांकि, राहत की बात रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई।
टिफिन और स्कूल बैग भी पानी से निकाले
ग्रामीणों ने पानी में गिरे बच्चों के टिफिन और स्कूल बैग को भी काफी प्रयास के बाद बाहर निकाला। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद अमानुल्लाह ने बताया कि करीब 11 बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।
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डायल-112 पर मिली सूचना, जेसीबी से बाहर निकाली वैन
घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वैन को पानी से बाहर निकाला। थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि वाहन को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
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सरकारी छुट्टी में स्कूल संचालन पर भी उठे सवाल
इधर, ईद-ए-मिलाद के अवसर पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी विद्यालय संचालित किए जाने का मामला भी सामने आया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर्रहमान ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। विभागीय नियमों के विरुद्ध छुट्टी के दिन विद्यालय संचालन की बात सामने आई है। विद्यालय का क्यूआर कोड रद्द करने के लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।
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बच्चों की आवाज सुन दौड़े ग्रामीण
बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके घर पहुंचाया। हादसे में कुछ बच्चों के चोटिल होने की बात सामने आई है। हालांकि, राहत की बात रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई।
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टिफिन और स्कूल बैग भी पानी से निकाले
ग्रामीणों ने पानी में गिरे बच्चों के टिफिन और स्कूल बैग को भी काफी प्रयास के बाद बाहर निकाला। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद अमानुल्लाह ने बताया कि करीब 11 बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया।
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डायल-112 पर मिली सूचना, जेसीबी से बाहर निकाली वैन
घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वैन को पानी से बाहर निकाला। थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि वाहन को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
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सरकारी छुट्टी में स्कूल संचालन पर भी उठे सवाल
इधर, ईद-ए-मिलाद के अवसर पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी विद्यालय संचालित किए जाने का मामला भी सामने आया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हफीजुर्रहमान ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। विभागीय नियमों के विरुद्ध छुट्टी के दिन विद्यालय संचालन की बात सामने आई है। विद्यालय का क्यूआर कोड रद्द करने के लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा है।