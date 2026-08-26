Bihar: छुट्टी के दिन चल रहा था स्कूल, बच्चों से भरी वैन पानी में पलटी; ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

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मझौलिया के रेनबो इंटरनेशनल एकेडमी की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी में पलट गई। हादसे के समय वैन में करीब 11 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। वाहन के पानी में पलटते ही बच्चों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।