बिहार बोर्ड 2027: मैट्रिक-इंटर के छात्रों को राहत, आवेदन की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

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समिति के अध्यक्ष त्यागराजन एस. एम. ने इस विस्तार की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पहले आवेदन पत्र और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से छात्रों को राहत मिलेगी।अब सभी पात्र विद्यार्थी को समय पर आवेदन भरना होगा। समिति ने सशिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करें। समय पर आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर सभी इच्छुक विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को विस्तारित किया है। अब विद्यार्थी 17 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक अपने आवेदन पत्र भर सकेंगे।यह विस्तार उन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें विद्यार्थियों के आवेदन पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करने हैं। समिति का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित न रहे। विद्यार्थियों अपने शिक्षण संस्थानों के साथ और आधिक जानकारी के लिए https://intermediate.biharboardonline.com व https://exam.biharboardonline.org पर विजिट कर सकते हैं।