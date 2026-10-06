फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: Asian Games bronze medalist Bobby Kumar receives a grand welcome upon returning to Patna

बिहार: एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता बॉबी कुमार का पटना लौटने पर भव्य स्वागत, खुली जीप में निकला विजय जुलूस

Tue, 06 Oct 2026 06:03 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 06 Oct 2026 06:03 PM IST
सार

एशियन गेम्स के सेपक टाकरा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य बिहार के बॉबी कुमार का पटना लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर खेल प्राधिकरण के अधिकारियों ने सम्मानित किया। इसके बाद खुली जीप में जुलूस निकाला गया।

विज्ञापन
Bihar: Asian Games bronze medalist Bobby Kumar receives a grand welcome upon returning to Patna
पटना एयरपोर्ट पर बॉबी कुमार का जोरदार स्वागत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियन गेम्स के सेपक टाकरा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य बिहार के बॉबी कुमार का मंगलवार को पटना लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बॉबी कुमार को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया।

विज्ञापन


इस दौरान निदेशक रविंद्र नाथ चौधरी, उप निदेशक हिमांशु सिंह, खेल अधिकारी चंदन कुमार सिंह, आनंदी कुमार, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण, बिहार सेपक टाकरा संघ के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा, सचिव करूणेश कुमार समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी और सहयोगी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर बैंड-बाजे के साथ बॉबी कुमार का स्वागत किया गया। इसके बाद सजी हुई खुली जीप में बॉबी कुमार को लेकर जुलूस के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण लाया गया। रास्ते में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और प्रशंसक भी काफिले के साथ चलते रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed