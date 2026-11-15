बिहार: भागलपुर में पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने मारी दो गोलियां

भागलपुर के नवगछिया स्थित कदवा थाना क्षेत्र के खैरपुर में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ दो गोलियां चलाईं। गोली लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया।

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