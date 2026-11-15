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बिहार: भागलपुर में पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने मारी दो गोलियां

Sun, 15 Nov 2026 04:29 PM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 04:29 PM IST
सार

भागलपुर के नवगछिया स्थित खैरपुर में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह पर दो गोलियां चलाईं। गंभीर हालत में उन्हें बेगूसराय रेफर किया गया है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं की जांच शुरू की है।

 

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Former Mukhiya Ajay Kumar Singh Targeted by Criminals in Firing Incident
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भागलपुर के नवगछिया स्थित कदवा थाना क्षेत्र के खैरपुर में अपराधियों ने पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ दो गोलियां चलाईं। गोली लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया।

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वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सूचना मिलने पर एसडीपीओ सहीम राजा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की ओर से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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इस गोलीकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूर्व मुखिया पर हमले के पीछे पुरानी रंजिश है? क्या इस वारदात का संबंध चर्चित ज्योतिष हत्याकांड से है? आखिर अजय कुमार सिंह पर हमले की साजिश किसने रची? फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

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