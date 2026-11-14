भागलपुर: जमीन विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप, पांच राउंड फायरिंग से फैली दहशत

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बिहार के भागलपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। बबरगंज थाना क्षेत्र में छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। वारदात अलीगंज चौक स्थित कबीर आश्रम के समीप हुई। गोली लगने से नंदू यादव की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।