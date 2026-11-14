भागलपुर: जमीन विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप, पांच राउंड फायरिंग से फैली दहशत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 12:05 PM IST
सार
बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई नंदू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित कबीर आश्रम के पास हुई। मृतक की पत्नी ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर करीब पांच राउंड फायरिंग हुई। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है।
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विस्तार
बिहार के भागलपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। बबरगंज थाना क्षेत्र में छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। वारदात अलीगंज चौक स्थित कबीर आश्रम के समीप हुई। गोली लगने से नंदू यादव की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
अलीगंज चौक के पास हुई वारदात
घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित कबीर आश्रम के समीप की है। मृतक की पहचान नंदू यादव के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई को गोली मारने का आरोप है।
पत्नी ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप
मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में अपने देवर पर गोली मारकर नंदू यादव की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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करीब पांच राउंड फायरिंग की जानकारी
मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर करीब पांच राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से नंदू यादव की मौत हो गई। घटना की परिस्थितियों और साक्ष्यों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।
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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जमीन विवाद, फायरिंग और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है।
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अलीगंज चौक के पास हुई वारदात
घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित कबीर आश्रम के समीप की है। मृतक की पहचान नंदू यादव के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई को गोली मारने का आरोप है।
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पत्नी ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप
मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में अपने देवर पर गोली मारकर नंदू यादव की हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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करीब पांच राउंड फायरिंग की जानकारी
मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल पर करीब पांच राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से नंदू यादव की मौत हो गई। घटना की परिस्थितियों और साक्ष्यों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।
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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल जमीन विवाद, फायरिंग और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है।