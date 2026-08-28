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भागलपुर: चार साल से लापता भाई की तलाश में निकली बहन, हाथ में राखी लेकर बोली- मिल गया तो बांधकर ही लौटूंगी

Fri, 28 Aug 2026 07:02 PM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Fri, 28 Aug 2026 07:02 PM IST
सार

भागलपुर में रक्षाबंधन के दिन एक बहन हाथ में राखी लेकर चार साल से लापता भाई की तलाश में निकल पड़ी। अनु सिंह को उम्मीद है कि इस बार उनका भाई मिल जाएगा और वह उसकी कलाई पर राखी बांधकर ही वापस लौटेंगी। भाई के सुल्तानगंज में दिखने की सूचना मिलने के बाद वह पति के साथ वहां भी पहुंचीं।

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हाथ में राखी लेकर भाई की तलाश में निकली बहन। - फोटो : अमर उजाला

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भागलपुर में रक्षाबंधन के दिन जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, वहीं एक बहन हाथ में राखी लेकर चार साल से लापता अपने भाई को तलाशने निकल पड़ी है। बहन अनु सिंह का कहना है कि इस बार भाई मिल जाए तो उसकी कलाई पर राखी बांधकर ही वापस लौटूंगी।

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अनु सिंह ने बताया कि उनके भाई को घर से लापता हुए करीब चार साल हो चुके हैं। वह बिना कुछ बताए घर से निकल गया था। परिवार ने उसकी तलाश के लिए कई जगह आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला।

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तलाश के दौरान कई लोगों ने बताया कि उनके भाई को भागलपुर और आसपास के इलाकों में घूमते हुए देखा गया है। इसके बावजूद परिवार उसे खोज नहीं सका। रक्षाबंधन के दिन भाई की याद आने पर अनु हाथ में राखी लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ीं।

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स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान एक युवक दतवन बेच रहा था, जो उनके भाई जैसा दिख रहा था। इस जानकारी के बाद अनु अपने पति के साथ उसे तलाशने सुल्तानगंज पहुंचीं। बहन को अब भी उम्मीद है कि उसका भाई जरूर मिलेगा और इस रक्षाबंधन पर वह उसकी कलाई पर राखी बांध सकेगी।

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