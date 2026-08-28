बिहार: साइकिल छीनने का विरोध पड़ा भारी, नौ साल के छात्र के सीने में घोंपी कैंची, ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा

मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र के फकुली थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि साइकिल छीनने का विरोध करने पर एक युवक ने पांचवीं कक्षा के नौ वर्षीय छात्र के सीने में कैंची घोंप दी। घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल छात्र की पहचान दामोदरपुर निवासी भास्कर झा के पुत्र सूर्यनारायण झा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

दादा को बुलाने के लिए साइकिल से निकला था छात्र

मिली जानकारी के मुताबिक, छात्र सूर्यनारायण अपने दादा प्रमोद झा को पदमौल से बुलाने के लिए घर से साइकिल पर निकला था। रास्ते में स्थानीय निवासी अमृत सहनी ने उसे रोक लिया और जबरन साइकिल छीनने की कोशिश की।छात्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने पहले उसके सिर पर घूंसे से वार किया। इसके बाद भी छात्र ने साइकिल नहीं छोड़ी तो आरोपी ने जेब से कैंची निकालकर उसके सीने में घोंप दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अमृत सहनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर भागने लगा।

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ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर फकुली थाना पुलिस के हवाले कर दिया।

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परिजनों के बयान पर दर्ज होगी प्राथमिकी

पूरी घटना को लेकर फकुली थाना अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा ने बताया कि भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया गया है। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है। परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जा रही है। घायल छात्र का इलाज कराया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।