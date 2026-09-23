बिहार: चारदीवारी के पास से आ रही थी तेज बदबू, जमीन खोदी तो मिला शव; पहचान के लिए पुलिस ने शुरू की जांच

भागलपुर जिले के इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहेपुरा स्थित चांदनी चौक के पास मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक चारदीवारी के समीप से लोगों को तेज बदबू आने लगी। शक गहराने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के साथ एफएसएल की टीम पहुंची और जांच शुरू की गई। करीब चार घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों की मदद से जमीन में दफन शव को बाहर निकाला गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और अधिकारी भी बदबू से परेशान नजर आए।

चार घंटे की मशक्कत के बाद जमीन से निकाला गया शव

मंगलवार रात बरहेपुरा के चांदनी चौक के पास चारदीवारी के समीप से अचानक तेज बदबू आने पर लोगों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान जमीन के अंदर शव दफन होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद मजदूरों की मदद से शव को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद शव को जमीन से बाहर निकाला जा सका। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जरूरी सैंपल और अन्य साक्ष्य जुटाए। शव की हालत काफी खराब होने के कारण मौके पर मौजूद लोगों के अलावा पुलिसकर्मी और अधिकारी भी बदबू से परेशान नजर आए।

विज्ञापन

शव की अब तक नहीं हो सकी पहचान

पुलिस ने फिलहाल शव की पहचान नहीं होने की बात कही है। सिटी एसपी अतुलेश झा ने कहा कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि हाल के दिनों में जिले के किसी थाने में किसी व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं।

विज्ञापन

विज्ञापन

लापता 16 वर्षीय कल्लू को लेकर मौके पर पहुंची महिला

इसी बीच इस्लामनगर निवासी सोनी भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनका 16 वर्षीय भतीजा कल्लू कुछ दिनों से लापता है। सोनी मौके पर मौजूद लोगों से बरामद शव की उम्र और कद-काठी के बारे में जानकारी लेती नजर आईं। हालांकि, बरामद शव उनके भतीजे का ही है या नहीं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है।

पार्षद ने शव निकालने में पुलिस और निगम टीम की मदद की

क्षेत्रीय पार्षद बंटी खान ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस और नगर निगम की टीम को शव बाहर निकालने में सहयोग किया। पार्षद की ओर से शव की उम्र करीब 40 वर्ष होने और एक हाथ नहीं होने की बात कही गई है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। शव की वास्तविक उम्र और अन्य पहचान संबंधी जानकारी पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट से खुलेगा रहस्य

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान कराने के साथ-साथ उसकी मौत के कारण और उसे जमीन में दफन किए जाने की वजह की जांच कर रही है।

अब एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव की पहचान—इन तीन कड़ियों के आधार पर पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में जुटी है कि आखिर जमीन में दफन इस शव का सच क्या है और इसे यहां किसने दफन किया था।