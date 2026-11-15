बिहार: अनंत सिंह का वही हाल है ना…गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा, समधन ने ली चुटकी, कहा- हम क्यों डरेंगे

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आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में अनंत सिंह के समक्ष लोग बहुत ही संभलकर और नाप-तोलकर बोलते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में समधन के सामने विधायक का रौब और दबदबा बिल्कुल काम नहीं आया। समधन ने बिना किसी झिझक के विधायक के पहनावे तथा उनके प्रसिद्ध काले चश्मे पर ऐसी चुटकी ली कि वहां उपस्थित सभी लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया।सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में समधन बेझिझक मुस्कुराते हुए यह कहती हुई सुनाई देती हैं कि 'अनंत सिंह का वही हाल है ना जी, गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा।' यह मजाकिया टिप्पणी करने के तुरंत बाद वह खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं।उन्होंने विधायक अनंत सिंह की सर्वत्र चर्चित सख्त छवि पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अन्य लोग भले ही विधायक जी से डरते होंगे, लेकिन समधन होने के नाते भला वह उनसे क्यों डरेंगी। वीडियो में उन्होंने आगे यह भी जानकारी दी कि आने वाली 20 नवंबर को आयोजित होने वाले तिलक समारोह के दौरान वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने वाली हैं। समधी और समधन के बीच हंसी-मजाक के इस सहज रिश्ते की लोग खूब सराहना कर रहे हैं।मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह का विवाह 25 नवंबर को सेना अधिकारी रणविजय कुमार के पुत्र ऋषिकेश कुमार के साथ तय हुआ है। इस शादी को यादगार तथा ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से आयोजकों द्वारा व्यापक स्तर पर कई प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले देश-प्रदेश के तमाम विशिष्ट अतिथियों के खान-पान के लिए विभिन्न व्यंजनों और पकवानों की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अतिथियों का मनोरंजन करने तथा समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए पारंपरिक घुड़दौड़ और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी विशेष रूपरेखा तैयार की गई है।बेटी की शादी के निमंत्रण को लेकर भी विधायक अनंत सिंह लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। वह प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर भी छठ पर्व का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। बाहर निकलते ही उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों और आम लोगों से बातचीत की तथा सभी को शादी में शामिल होने का खुला न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को उनकी बेटी का विवाह है और इसके लिए किसी विशेष कार्ड अथवा निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आमंत्रण देने के दौरान कोई भाई छूट गया हो तो वह क्षमा चाहते हैं, लेकिन सभी लोग विवाह में जरूर आएं।