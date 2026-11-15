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छठ के दौरान प्रसाद भेजने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए छपरा RMS का बुकिंग काउंटर 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। श्रद्धालु यहां किसी भी समय पार्सल, स्पीड पोस्ट और अंतरराष्ट्रीय डाक की बुकिंग करा सकते हैं।यह सुविधा केवल छपरा तक सीमित नहीं है। मुजफ्फरपुर आरएमएस 'यू' डिवीजन के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी और सीवान के रेलवे जंक्शन परिसरों में स्थित RMS काउंटरों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को भी प्रसाद भेजने में सहूलियत होगी।लंबी दूरी तक प्रसाद को सुरक्षित पहुंचाने के लिए छपरा रेल डाक सेवा में विशेष पैकेजिंग यूनिट स्थापित की गई है। यहां एक किलो से लेकर 35 किलो तक के वाटर रेसिस्टेंट पाउच और मजबूत कार्टन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।पैकेजिंग के लिए आधुनिक मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य परिवहन के दौरान प्रसाद को सुरक्षित रखना और पैकेट को मजबूती देना है। इससे ठेकुआ और अन्य खाद्य प्रसाद को दूर-दराज के शहरों तक भेजने में सुविधा होगी।विदेश में रहने वाले परिजनों तक प्रसाद पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पार्सल की रूटिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पहले विदेश भेजे जाने वाले पार्सल को कोलकाता फॉरेन पोस्ट भेजा जाता था। वहां कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते थे। अब ऐसे पार्सलों को सीधे दिल्ली फॉरेन पोस्ट भेजने की व्यवस्था की गई है। इससे बीच की अतिरिक्त प्रक्रिया और समय बचाने में मदद मिलेगी। विभाग के अनुसार, इस बदलाव से अंतरराष्ट्रीय डाक की प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज होगी।विदेश में प्रसाद भेजने के लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कराने में प्रशिक्षित कर्मचारी लोगों की सहायता करेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय पार्सल बुक कराने वाले लोगों को दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के पार्सल की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके जरिए भेजने वाले लोग अपने पार्सल की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे।डाक विभाग के अनुसार, ITPS के तहत विदेश में पार्सल भेजने का शुल्क 185 रुपये से शुरू होता है। वहीं, देश के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पार्सल की बुकिंग 31 रुपये और रिटेल पार्सल की बुकिंग 65 रुपये से शुरू है। मुजफ्फरपुर RMS 'यू' डिवीजन के अधीक्षक ने नागरिकों, व्यापारियों और संस्थाओं से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। इस पहल से छठ का प्रसाद देश-विदेश में रहने वाले परिजनों तक पहुंच सकेगा। घर से दूर रहने वाले लोग भी ठेकुआ और प्रसाद के जरिए अपने परिवार और परंपरा से जुड़े रह सकेंगे।