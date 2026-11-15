बिहार: राज ठाकरे को रोहिणी आचार्य ने बताया 'बरसाती मेंढक', छठ पर बयान को लेकर भाजपा से मांगा जवाब

विज्ञापन

रोहिणी आचार्य ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी कोने में बसने, अपनी आस्था के अनुरूप पर्व मनाने और चुनाव लड़ने का सांविधानिक अधिकार रखता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हुए मांग की कि पार्टी राज ठाकरे के बयान पर अपना रुख तुरंत स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता छठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे में उन्हें इस विषय पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि वहां रहने वाले उत्तर भारतीयों और बिहार के निवासियों को बिना किसी भय के त्योहार मनाने की पूरी सुरक्षा दी जाए।यह विवाद तब बढ़ा जब मनसे ने मुंबई में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजनों पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी ने मुंबई पुलिस को एक पत्र देकर बाणगंगा क्षेत्र में छठ पूजा की अनुमति न देने का अनुरोध किया। मनसे का तर्क है कि गिरगांव चौपाटी और अन्य तटीय इलाकों में पूजा के उपरांत गंदगी फैलती है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर छठ पर्व से संबंधित वीडियो और रील्स को सांस्कृतिक आक्रमण करार दिया था। उन्होंने दावा भी किया था कि मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजाने के प्रयासों को नाकाम किया है।