छठ 2026: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में छठ घाटों का लिया जायजा, व्रतियों से मिलकर दिए निर्देश

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केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय छठ महापर्व को लेकर हाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक घाट का दौरा किया और छठ पूजा की तैयारियों को देखा। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों और व्रतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों से तैयारियों की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर लोगों ने उनसे मुलाकात की और छठ पर्व की तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की।घाटों के निरीक्षण के दौरान नित्यानंद राय ने साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं की आवाजाही और पूजा के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है। इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों। व्रतियों को पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।घाट पर पहुंचने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छठी मैया की पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने बिहारवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छठ पर्व को लेकर उन्होंने श्रद्धालुओं के प्रति अपनी आस्था और शुभकामनाएं व्यक्त कीं।नित्यानंद राय ने अधिकारियों से कहा कि छठ पूजा के दौरान घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका यह दौरा छठ महापर्व की तैयारियों के बीच हुआ, जब प्रशासन घाटों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।