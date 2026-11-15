छठ 2026: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में छठ घाटों का लिया जायजा, व्रतियों से मिलकर दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sun, 15 Nov 2026 06:49 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने छठ महापर्व के अवसर पर हाजीपुर के विधायक घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। उन्होंने साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने छठी मैया की पूजा-अर्चना कर बिहारवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
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विस्तार
बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर पहुंचकर विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। उन्होंने विधायक घाट सहित अन्य घाटों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छठ व्रतियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
विधायक घाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय छठ महापर्व को लेकर हाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक घाट का दौरा किया और छठ पूजा की तैयारियों को देखा। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों और व्रतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों से तैयारियों की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर लोगों ने उनसे मुलाकात की और छठ पर्व की तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की।
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साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
घाटों के निरीक्षण के दौरान नित्यानंद राय ने साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं की आवाजाही और पूजा के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है। इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों। व्रतियों को पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
छठी मैया की पूजा कर मांगी सुख-समृद्धि
घाट पर पहुंचने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छठी मैया की पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने बिहारवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छठ पर्व को लेकर उन्होंने श्रद्धालुओं के प्रति अपनी आस्था और शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
नित्यानंद राय ने अधिकारियों से कहा कि छठ पूजा के दौरान घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका यह दौरा छठ महापर्व की तैयारियों के बीच हुआ, जब प्रशासन घाटों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।
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विधायक घाट पहुंचे केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय छठ महापर्व को लेकर हाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक घाट का दौरा किया और छठ पूजा की तैयारियों को देखा। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों और व्रतियों से भी मुलाकात की। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों से तैयारियों की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर लोगों ने उनसे मुलाकात की और छठ पर्व की तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा की।
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साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
घाटों के निरीक्षण के दौरान नित्यानंद राय ने साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं की आवाजाही और पूजा के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का महापर्व है। इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हों। व्रतियों को पूजा-अर्चना के दौरान किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
छठी मैया की पूजा कर मांगी सुख-समृद्धि
घाट पर पहुंचने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छठी मैया की पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने बिहारवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छठ पर्व को लेकर उन्होंने श्रद्धालुओं के प्रति अपनी आस्था और शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
नित्यानंद राय ने अधिकारियों से कहा कि छठ पूजा के दौरान घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। उनका यह दौरा छठ महापर्व की तैयारियों के बीच हुआ, जब प्रशासन घाटों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।