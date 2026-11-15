Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur News ›   Bettiah road Accident many Injured and many Dead Lal Saraiya Chowk Bihar

बिहार: बेतिया में तेज रफ्तार कार ने सात लोगों को रौंदा, दो युवकों की मौत; तीन महीने पहले हुई थी एक की शादी

Sun, 15 Nov 2026 09:28 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पश्चिम चंपारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पश्चिम चंपारण Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sun, 15 Nov 2026 09:28 PM IST
सार

बिहार के बेतिया में मझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया चौक पर रविवार देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे मौजूद सात लोगों को कुचल दिया। हादसे में बच्चों और बुजुर्गों समेत सात लोग घायल हुए। इलाज के दौरान 26 वर्षीय मोहम्मद ओसामा और सोनू आलम की मौत हो गई।
 

विज्ञापन
Bettiah road Accident many Injured and many Dead Lal Saraiya Chowk Bihar
बेतिया में सड़क हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के बेतिया में रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। मझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया चौक पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बच्चों और बुजुर्गों समेत सात लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चिंता और आक्रोश का माहौल है।
विज्ञापन


लाल सरैया चौक पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मचाई तबाही
एक तरफ जिले में महापर्व छठ की रौनक थी, वहीं दूसरी तरफ मझौलिया थाना क्षेत्र के लाल सरैया चौक पर हादसे के बाद मातम पसर गया। रविवार की देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर मौजूद सात लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। हादसे के बाद चौक पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन


बच्चों और बुजुर्गों समेत सात लोग घायल
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी। प्रशासन की मदद से सभी घायलों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान लाल सरैया निवासी 48 वर्षीय अशोक चौधरी, 41 वर्षीय लचीना चौधरी, 12 वर्षीय आराध्या कुमारी और सात वर्षीय अनमोल चौधरी के रूप में हुई है। इनके अलावा 60 वर्षीय विनोद चंद्र सिंह, 26 वर्षीय मोहम्मद ओसामा और सोनू आलम भी हादसे में घायल हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इलाज के दौरान दो युवकों की मौत
हादसे में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद ओसामा और सोनू आलम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों की उम्र 26 वर्ष बताई गई है। मृतकों की पहचान बेतिया नगर थाना क्षेत्र के द्वार देवी चौक निवासी नेयाज आलम के पुत्र मोहम्मद ओसामा और मोहम्मद सोहेब आलम के पुत्र सोनू आलम के रूप में हुई है। दो युवकों की मौत की खबर से उनके परिवारों में मातम छा गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के घायल होने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है।

तीन महीने पहले हुई थी ओसामा की शादी
मृतक मोहम्मद ओसामा के पिता ने बताया कि उनके बेटे की शादी महज तीन महीने पहले हुई थी। अचानक हुए हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटे की हाल ही में शादी हुई थी, वह अब उनके बीच नहीं रहा।


सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर उठे सवाल
इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही घटना में सात लोगों के घायल होने और दो युवकों की मौत से इलाके में आक्रोश है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक और दुर्घटना के कारणों को लेकर पुलिस की कार्रवाई तथा जांच की जानकारी सामने आना बाकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed