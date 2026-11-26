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मामला संज्ञान में आते ही ट्रैफिक एसपी ने गुरुवार को जवान को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय में क्लोज कर दिया। अगले आदेश तक उन्हें यातायात ड्यूटी से हटा दिया गया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को बाढ़ में थी। समारोह में यातायात संचालन के लिए कई ट्रैफिक कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान सतीश कुमार ड्यूटी छोड़कर वर्दी में ही खाने का पत्तल परोसने लगे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।वीडियो की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ यातायात अधिकारियों ने उसका सत्यापन कराया, जिसमें वह सही पाया गया। मामले को गंभीर मानते हुए जवान के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया।ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस घटना से यातायात पुलिस की छवि धूमिल हुई है और यह जवान की ड्यूटी के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अधिकारी ने कहा कि पटना यातायात पुलिस यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन तथा ड्यूटी में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।