खिजरसराय थाना पुलिस ने सिसवर गांव स्थित मिनी फ्लोर मिल के प्रबंधक सोनू कुमार को वित्तीय अनियमितता और धांधली के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी प्रबंधक की पत्नी माधुरी कुमारी को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। गिरफ्तार सोनू कुमार अरवल जिले के लारी गांव का रहने वाला है।

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मिल की मालकिन मिनी शर्मा के अनुसार सोनू कुमार वर्ष 2017 से मिल में 12 हजार रुपये प्रति माह वेतन पर प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। शुरुआती समय में उसका कार्य अच्छा रहने के कारण प्रबंधन ने उस पर भरोसा जताया था और वित्तीय लेन-देन सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थीं। आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान आरोपी प्रबंधक ने मिल के अधिकृत बैंक खाते के बजाय अपने निजी बैंक खातों से लेन-देन किया। जब मिल संचालिका ने उनसे निजी बैंक खातों का विवरण मांगा तो उन्होंने विवरण देने से मना कर दिया। इसके बाद मिल मालकिन ने खिजरसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।मामले की जांच के दौरान लगभग 44 किसानों की बकाया राशि का मामला भी खुलकर सामने आया है। इन पीड़ित किसानों में मुख्य रूप से हरिहर प्रसाद, मुजाहिद खान, नवाजिश खान और मेराज खान समेत कई अन्य किसान शामिल हैं। किसानों के बकाया भुगतान कराने की मांग को लेकर युवा जदयू बिहार के प्रदेश सचिव आमिर सुहेल ने पहल की है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित किसानों के बकाए धन का शीघ्र भुगतान कराने का आग्रह किया।