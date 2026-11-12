Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   market price hike impact on chhath puja 2026 bihar news

छठ पर्व: महापर्व का सामान हुआ महंगा तो कैसे-क्या कर रहे छठव्रती? बिहार में बाजार का हाल देखें

Thu, 12 Nov 2026 02:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/गयाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/गयाजी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 02:06 PM IST
सार

Chhath Puja 2026 : बिहार में हर तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन घी से लेकर अनाज और फल तक के दामों में वृद्धि के कारण कहीं-न-कहीं परेशानी भी लोगों के मन में गूंज रही है। महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट।

विज्ञापन
market price hike impact on chhath puja 2026 bihar news
छठ पर्व की खरीदारी करती छठव्रती व अन्य

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच इस बार महंगाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है। घी, गुड़, गेहूं, मैदा और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। कोई सामान की मात्रा कम कर रहा है तो कोई बढ़ते खर्च के बावजूद पूजा की परंपरा में कटौती करने को तैयार नहीं है। बाजार में भी खरीदारी का तरीका बदलता दिख रहा है।

विज्ञापन


किसी ने घटाया बजट, किसी ने बढ़ाया खर्च
छठ पूजा की तैयारी कर रहे मनोज कुमार बताते हैं कि इस बार महंगाई अपने चरम पर है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पूजा की सामग्री जुटाना चुनौती बन गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में उन्हें पूजा की खरीदारी में कुछ सामानों की मात्रा कम करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि सरकार को भी महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आम लोगों को त्योहार के समय राहत मिल सके। वहीं संजय कुमार का कहना है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा में कोई कमी नहीं होगी। पिछले साल छठ पूजा में करीब 70 हजार रुपये खर्च हुए थे। इस बार खर्च में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके बावजूद न तो पूजा के सामान में कटौती होगी और न ही परंपरा में कोई बदलाव किया जाएगा। उनके लिए छठ की आस्था और परंपरा सबसे ऊपर है।
विज्ञापन


महंगाई के बावजूद पूजा में नहीं आएगी कमी
छठव्रती शोभा देवी बताती हैं कि उन्होंने पूजा के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी शुरू कर दी है। मीठा, चावल, गेहूं और अन्य सभी सामग्री खरीदी जा रही है। महंगाई जरूर है, लेकिन सूर्य भगवान की कृपा से पूजा में कोई कमी नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि सस्ता सामान तलाशने के बजाय जितना जरूरी है, उतना सामान खरीदकर पूरे विधि-विधान से पूजा करेंगी। प्रसाद की मिठास और आस्था दोनों बरकरार रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


दुकानदारों को भी कम बिक्री की चिंता
महंगाई का असर अब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। दुकानदार दुर्गा प्रसाद बताते हैं कि छठ पूजा के लिए मैदा, गुड़, नारियल और पूजा से जुड़ी तमाम सामग्री दुकान में उपलब्ध कराई गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार सामानों की कीमतों में करीब 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इसका असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ रहा है।उनके मुताबिक पहले जो ग्राहक पांच से दस किलो सामान खरीदते थे, वे अब दो से चार किलो में ही काम चला रहे हैं। सामान की कीमत सुनकर कई ग्राहक घबरा भी जाते हैं। पहले जहां एक दिन में सौ से अधिक ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचते थे, इस बार उनकी संख्या कम नजर आ रही है। कुल मिलाकर महंगाई ने छठ की खरीदारी का गणित जरूर बदल दिया है, लेकिन लोगों की आस्था पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा। कोई बजट संभाल रहा है तो कोई बढ़ते खर्च के बावजूद छठ की परंपरा पूरी श्रद्धा से निभाने की तैयारी में है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed