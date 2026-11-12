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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 12 November 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Thu, 12 Nov 2026 09:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 12 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

08:51 AM, 12-Nov-2026

बिहार: आज अटल घाट और अटल वाटिका का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कार्यक्रम की तैयारी पूरी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को सारण जिले के मांझी स्थित रामघाट पर करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये की लागत से बने अटल घाट और अटल वाटिका का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। और पढ़ें
07:55 AM, 12-Nov-2026

बिहार: ज्वेलर्स कारोबारी के घर छह हथियारबंद अपराधियों का धावा, परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट; फायरिंग कर फरार

बेगूसराय के खोदावंदपुर पंचायत में बुधवार शाम दो बाइक पर सवार छह हथियारबंद अपराधियों ने सजनी ज्वेलर्स के संचालक दशरथ पोद्दार के घर में घुसकर लूटपाट की। अपराधियों ने गृहस्वामी, उनकी पत्नी और पुत्रवधू को शौचालय में बंद कर दिया। और पढ़ें
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07:52 AM, 12-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पटना नगर निगम को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। नगर निगम की टीम ने सफाईकर्मी अमरजीत मांझी और रॉकी पासवान के साथ सम्मान ग्रहण किया। और पढ़ें
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