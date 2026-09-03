फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 4 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, पढ़ें 4 सितंबर का राशिफल

Fri, 04 Sep 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 04 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नए विचारों और कारोबारी संभावनाओं से भरा दिन रह सकता है। आपके दिमाग में आने वाला कोई आइडिया भविष्य में व्यापार के लिए बड़ा फायदा लेकर आ सकता है।

विज्ञापन
Aaj ka vrishchik rashifal 4 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नए विचारों और कारोबारी संभावनाओं से भरा दिन रह सकता है। आपके दिमाग में आने वाला कोई आइडिया भविष्य में व्यापार के लिए बड़ा फायदा लेकर आ सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान पर काम कर रहे हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार करने का समय है। विदेश से जुड़े कारोबार या विदेशी क्लाइंट के साथ काम करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।
विज्ञापन


पहली नजर में यह मुलाकात सामान्य लगे, लेकिन आगे चलकर इनमें से कोई व्यक्ति आपके लिए नए अवसर का माध्यम बन सकता है। इसलिए अपने संपर्कों को मजबूत करने और बातचीत को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें। परिवार में पिता की कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। उनकी बात का तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहना बेहतर होगा। बातचीत को टकराव में बदलने से बचें। वहीं दिन के अंत में लंबे समय से गुम हुई कोई पसंदीदा वस्तु अचानक मिल सकती है। इससे आपका मूड काफी बेहतर हो जाएगा और दिन की खुशी दोगुनी महसूस होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:
नया बिजनेस आइडिया लाभदायक हो सकता है।
विदेश से जुड़े कारोबार में शुभ समाचार मिल सकता है।
नए संपर्क भविष्य में बड़ा अवसर दे सकते हैं।
पिता की बात पर संयम से प्रतिक्रिया दें।
खोई प्रिय वस्तु वापस मिलने की खुशी मिल सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ, कुछ को रहना होगा सावधान
सितंबर 2026 का मासिक राशिफल: बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा माह?
सितंबर में जन्मे लोगों में होती है ये 7 खूबियां, हर क्षेत्र में बनाते हैं पहचान
वृश्चिक राशि वाले किसी काम में लापरवाही करने से बचें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed