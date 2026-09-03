लव राशिफल 04 सितंबर: कर्क और तुला राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, पार्टनर से मिलेगा खास तोहफा

1 of 13 04 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Love Rashifal Today: 4 सितंबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए खास संकेत दे सकती है। किसी के रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ सकता है, तो किसी को पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर करने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन खास हो सकता है और किसी नए व्यक्ति से मुलाकात रिश्ते की शुरुआत का कारण बन सकती है। वहीं शादीशुदा और प्रेम संबंधों में रहने वाले लोगों को बातचीत और आपसी समझ पर ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज किसी बात को लेकर पार्टनर के साथ बहस हो सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान अपनी भाषा और गुस्से पर नियंत्रण रखें। वहीं सिंगल लोग दोस्तों के साथ अपने क्रश की चर्चा करते हुए समय बिताएंगे।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ प्यार और रोमांस बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताकर खूबसूरत पलों का आनंद लेंगे। वहीं सिंगल जातकों का कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपकी लव लाइफ में सुख-शांति बनी रहेगी। पार्टनर आपको खुश रखने और आपकी पसंद का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सिंगल जातक खुद में सुधार और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे।

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