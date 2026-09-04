5 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 04 Sep 2026 07:56 PM IST
सार
05 September Ka Panchang: 5 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 05 September: 5 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 05 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:30
चन्द्रोदय- 24:25
चन्द्रास्त- 14:08
गुलिक काल- 06:01 − 07:35
राहुकाल: 09:09 − 10:42
यमगण्ड: 13:49 − 15:23
काल: 06:01 - 07:34
शुभ: 07:34 - 09:08
रोग: 09:08 - 10:41
उद्वेग: 10:41 - 12:15
चर: 12:15 - 13:48
लाभ: 13:48 - 15:22
अमृत: 15:22 - 16:56
काल: 16:56 - 18:29
05 सितंबर 2026 (शनिवार) रात्रि का चौघड़िया
लाभ : 18:29 - 19:56
उद्वेग: 19:56 - 21:22
शुभ: 21:22 - 22:49
अमृत: 22:49 - 00:15, 06 September
चर: 00:15 - 01:42, 06 September
रोग: 01:42 - 03:08, 06 September
काल: 03:08 - 04:35, 06 September
रोग: 04:35 - 06:01, 06 September
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आज का पंचांग- 05 सितंबर 2026
|तिथि
|नवमी
|21:52 तक
|नक्षत्र
|म्रृगशीर्षा
|21:28 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|11:04 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|21:52 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|शनिवार
|योग
|वज्र
|12:41 तक
|सूर्योदय
|06:01
|सूर्यास्त
|18:30
|चंद्रमा
|वृषभ राशि में
|राहुकाल
|09:09 − 10:42
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:51 − 12:41
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11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 05 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:30
चन्द्रोदय- 24:25
चन्द्रास्त- 14:08
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 05 सितंबर 2026
गुलिक काल- 06:01 − 07:35
राहुकाल: 09:09 − 10:42
यमगण्ड: 13:49 − 15:23
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काल: 06:01 - 07:34
शुभ: 07:34 - 09:08
रोग: 09:08 - 10:41
उद्वेग: 10:41 - 12:15
चर: 12:15 - 13:48
लाभ: 13:48 - 15:22
अमृत: 15:22 - 16:56
काल: 16:56 - 18:29
05 सितंबर 2026 (शनिवार) रात्रि का चौघड़िया
लाभ : 18:29 - 19:56
उद्वेग: 19:56 - 21:22
शुभ: 21:22 - 22:49
अमृत: 22:49 - 00:15, 06 September
चर: 00:15 - 01:42, 06 September
रोग: 01:42 - 03:08, 06 September
काल: 03:08 - 04:35, 06 September
रोग: 04:35 - 06:01, 06 September