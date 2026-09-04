5 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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5 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 05 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।