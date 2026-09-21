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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 22 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वाले आज निजी बातें गोपनीय रखें, पढ़ें 22 सितंबर का राशिफल

Tue, 22 Sep 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 22 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपके काम और व्यवहार की वजह से लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत होगी।

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Aaj ka vrishchik rashifal 22 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपके काम और व्यवहार की वजह से लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत होगी। परिवार में पूजा-पाठ, धार्मिक आयोजन या किसी शुभ कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक और उत्साहपूर्ण रहेगा। हालांकि, लगातार काम और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा। 
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आपकी बेफिक्री और स्पष्ट बोलने की आदत कभी-कभी किसी को नाराज कर सकती है, इसलिए बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें। अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हर व्यक्ति के साथ साझा न करें। अगर परिवार के सामने आपकी कोई गलती उजागर होती है तो उसे छिपाने या बहस करने के बजाय स्वीकार करना बेहतर रहेगा। अपनी गलती मान लेने से रिश्तों में विश्वास और मजबूत हो सकता है। दिन के अंत में परिवार के साथ बिताया समय मानसिक राहत देगा।
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मुख्य बिंदु:

  • समाज में सम्मान बढ़ सकता है
  • घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है
  • थकान से बचने के लिए आराम करें
  • निजी बातें गोपनीय रखें


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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