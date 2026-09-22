राशिफल 22 सितंबर: तुला और वृश्चिक राशि वालों की दूर होंगी परेशानियां, रिश्तों और करियर में मिलेगा लाभ

1 of 13 23 सितंबर का राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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23 सितंबर 2026 का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में अलग-अलग अनुभव देखने को मिल सकते हैं। किसी राशि के लिए दिन नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आ सकता है, तो किसी को अपने फैसलों में थोड़ा धैर्य और सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आज नौकरीपेशा लोगों को काम से जुड़े नए अवसर या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों के लिए लेन-देन और महत्वपूर्ण फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्च और निवेश को लेकर सतर्क रहना फायदेमंद हो सकता है। वहीं प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में बातचीत और आपसी समझ का महत्व बढ़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 23 सितंबर 2026 को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें आज का राशिफल। यहां मेष से लेकर मकर राशि तक के लिए करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े दिनभर के महत्वपूर्ण संकेत विस्तार से जानें।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा। कॉलेज से जुड़े किसी काम को लेकर भागदौड़ बनी रह सकती है, वहीं घर में किसी मांगलिक आयोजन की तैयारियों में भी आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों का सामाजिक प्रभाव मजबूत होगा और लोग आपकी मददगार प्रवृत्ति की सराहना करेंगे। शाम का समय बच्चों के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा और जीवनसाथी के साथ शॉपिंग का कार्यक्रम रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा।

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वृष राशि

आज आपके प्रयासों को सफलता का साथ मिलेगा। किसी को दिए हुए पैसे वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप उस धन का उपयोग व्यापार को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपका समर्पण काम को समय पर पूरा कराने में मदद करेगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए बदलाव का समय है। मानसिक उलझनें कम होंगी और किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

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मिथुन राशि

आज व्यापार में कम प्रयास के बावजूद अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की कमान सौंपी जा सकती है, जिसे आप अपनी मेहनत और समझदारी से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। निजी जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जबकि मित्र किसी विषय में आपकी सलाह या सहायता मांग सकते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वालों को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन सुखद और उत्साहपूर्ण रहेगा।

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