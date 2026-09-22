लव राशिफल 23 सितंबर: सिंह और कन्या राशि वालों पर रहेगा प्यार का रंग, पार्टनर को लेकर जानें क्या होगा खास

1 of 13 23 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



23 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए नए अनुभव और भावनात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आज का लव राशिफल आपको संकेत देता है कि प्रेम जीवन में किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा और पार्टनर के साथ आपका तालमेल कैसा रह सकता है। सितारों की स्थिति के आधार पर कुछ लोगों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को बातचीत और आपसी समझ को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने और खुलकर संवाद करने का दिन हो सकता है। छोटी-सी गलतफहमी को नजरअंदाज करने के बजाय प्यार और धैर्य से बात करना रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। वहीं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी आज नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या किसी खास व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को समझने के संकेत मिल सकते हैं। जानिए आज आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं और प्रेम जीवन में किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में सुकून और अपनापन महसूस होगा। पार्टनर के साथ कुछ शांत और खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों को रोमांस और निजी रिश्तों से जुड़ी अधूरी या गलत जानकारी से बचना चाहिए।

3 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज सितारे आपके प्रेम जीवन में कुछ खास संकेत दे रहे हैं। रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। सिंगल जातकों के लिए ध्यान, योग और खुद पर फोकस करना मानसिक सुकून देने वाला रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ कुछ नया करने और रिश्ते में रोमांस बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। साथ मिलकर कोई नई एक्टिविटी करने से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। सिंगल जातक सामाजिक मेलजोल बढ़ाएं, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

विज्ञापन

5 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala