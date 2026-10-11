आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है कोई अच्छी खबर, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव

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वृश्चिक राशि के लोग दृढ़ इच्छाशक्ति वाले, रहस्यमयी और गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार मानना पसंद नहीं करते। इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा, पराक्रम और संघर्ष क्षमता के कारक माने जाते हैं।