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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 12 October 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है कोई अच्छी खबर, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव

Mon, 12 Oct 2026 05:47 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 05:47 AM IST
सार

स्वास्थ्य में खासकर आंखों का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें और किसी भी लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें, ताकि बाद में किसी तरह की गलतफहमी न हो।

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Aaj ka vrishchik rashifal 12 October 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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 वृश्चिक राशि के लोग दृढ़ इच्छाशक्ति वाले, रहस्यमयी और गहरी सोच रखने वाले होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार मानना पसंद नहीं करते। इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जो साहस, ऊर्जा, पराक्रम और संघर्ष क्षमता के कारक माने जाते हैं।
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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने या आपकी राह मुश्किल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और समझदारी उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता में धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। संतान के भविष्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन जल्द ही सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य में खासकर आंखों का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें और किसी भी लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें, ताकि बाद में किसी तरह की गलतफहमी न हो।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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