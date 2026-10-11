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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 12 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, जानें 12 अक्तूबर का भविष्यफल

Mon, 12 Oct 2026 04:49 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 04:49 AM IST
सार

परिवार में प्रेम और आपसी एकता बनी रहेगी। घर या संपत्ति खरीदने का विचार मन में आ सकता है और भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अब धीरे-धीरे आकार लेने लगेंगी।

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Aaj ka dhanu rashifal 12 October 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि के लोग उत्साही, स्वतंत्र विचारों वाले और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना, यात्राएं करना और जीवन के अनुभवों से आगे बढ़ना पसंद होता है। इसे अग्नि तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, शिक्षा, धर्म, विवेक और भाग्य के कारक माने जाते हैं।

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आपकी वाणी और आपका व्यवहार लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं और नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बाद में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें। परिवार में प्रेम और आपसी एकता बनी रहेगी। घर या संपत्ति खरीदने का विचार मन में आ सकता है और भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अब धीरे-धीरे आकार लेने लगेंगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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