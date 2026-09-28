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ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ

Mon, 28 Sep 2026 03:25 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 28 Sep 2026 03:25 PM IST
सार

अक्तूबर माह ज्योतिष के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिनका असर राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ सकता है। ऐसे में आखिर कौन से ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, कौन से खास योग बनेंगे और किन राशियों के लिए यह महीना शुभ संकेत लेकर आएगा? आइए जानते हैं अक्तूबर 2026 का पूरा ज्योतिषीय हाल।

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October 2026 grah gochar shubh yog lucky zodiac signs
अक्तूबर 2026 ग्रह गोचर और खास योग - फोटो : AI

अक्तूबर 2026 ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने आसमान में ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका असर राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसर और तरक्की के संकेत लेकर आ सकता है, तो वहीं कुछ राशि वालों को इस दौरान संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। खास बात यह है कि अक्तूबर में एक के बाद एक कई ऐसे ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहे हैं, जो महीने को और भी दिलचस्प बना देंगे। आखिर कौन से ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, कौन से खास योग बनेंगे और किन राशियों के लिए यह महीना शुभ संकेत लेकर आएगा? आइए जानते हैं अक्तूबर 2026 का पूरा ज्योतिषीय हाल।

October 2026 grah gochar shubh yog lucky zodiac signs
अक्तूबर 2026 में इन ग्रहों का होगा गोचर - फोटो : adobe stock

अक्तूबर 2026 में इन ग्रहों का होगा गोचर

शुक्र का गोचर और वक्री गति
अक्तूबर की शुरुआत में शुक्र अपनी स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे। 3 अक्तूबर को शुक्र इसी राशि में वक्री गति शुरू करेंगे। शुक्र का अपनी ही राशि में होना ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री अवस्था में शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, सुख-सुविधाओं, कला और आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 24 अक्तूबर को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति में एक और बदलाव आएगा।

सूर्य का तुला राशि में प्रवेश
17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के तुला में आते ही वहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। सूर्य और शुक्र की यह युति शुक्रादित्य योग का निर्माण करेगी। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, कला, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि से जुड़े हैं। ऐसे में इस युति को ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है।

बुध का राशि परिवर्तन और वक्री होना
अक्तूबर में बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 24 अक्तूबर को बुध वक्री हो जाएंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में बुध की वक्री चाल के दौरान बातचीत, कागजी कार्यों, व्यापारिक समझौतों और महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। महीने के अंतिम दिनों में बुध और मंगल का संबंध भी बनेगा, जिससे ग्रहों की स्थिति और अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

मंगल का कर्क राशि में गोचर
मंगल पूरे अक्तूबर कर्क राशि में रहेंगे। 17 अक्तूबर को मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और उत्साह का कारक माना जाता है, जबकि कर्क राशि भावनाओं और संवेदनशीलता से जुड़ी है। ऐसे में मंगल की इस स्थिति को भावनात्मक और पारिवारिक मामलों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मंगल की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग देखने को मिल सकता है।

बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर
अक्तूबर के अंतिम दिन यानी 31 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन महीने के प्रमुख ग्रह गोचरों में शामिल रहेगा। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन, धर्म और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। सिंह राशि में गुरु का प्रवेश कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। इस गोचर का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि शिक्षा, करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर भी ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाता है।

October 2026 grah gochar shubh yog lucky zodiac signs
अक्तूबर में बनेंगे ये खास योग - फोटो : adobe stock

अक्तूबर में बनेंगे ये खास योग

त्रिग्रही योग
अक्तूबर की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। 4 से 6 अक्तूबर के बीच बनने वाला यह योग चंद्रमा की तेज गति के कारण अधिक समय तक नहीं रहेगा। ज्योतिष में तीन ग्रहों की एक ही राशि में मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दौरान बनने वाला यह संयोग कई राशियों के लिए विशेष प्रभाव वाला हो सकता है।

बुधादित्य योग
17 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य और बुध एक ही राशि में आ जाएंगे। दोनों ग्रहों की इस युति से बुधादित्य योग बनेगा। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक, जबकि बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसे में यह योग इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

लक्ष्मी नारायण योग
अक्तूबर में तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार बुध और शुक्र की युति को धन, सुख-सुविधा, कला, व्यापार और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यह योग आर्थिक और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों के लिहाज से खास माना जा रहा है।

मालव्य योग
शुक्र के अपनी स्वराशि तुला में स्थित होने से अक्तूबर में मालव्य योग बनने की स्थिति रहेगी। यह पंच महापुरुष योगों में शामिल है। ज्योतिष में मालव्य योग को सौंदर्य, सुख-सुविधा, कला, भौतिक समृद्धि और आकर्षण से संबंधित माना जाता है। शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण इस योग को विशेष महत्व दिया जाता है।

शुक्रादित्य योग
17 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करते ही वहां पहले से मौजूद शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। सूर्य और शुक्र की इस युति को शुक्रादित्य योग कहा जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह योग 6 नवंबर तक प्रभावी रह सकता है। सूर्य और शुक्र दोनों अलग-अलग क्षेत्रों के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनकी युति को करियर, मान-सम्मान, सुख-सुविधा और रचनात्मक क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है।
 

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October 2026 grah gochar shubh yog lucky zodiac signs
अक्तूबर में इन राशियों के लिए शुभ - फोटो : adobe stock

अक्तूबर में इन राशियों के लिए शुभ रहेगा महीना- मेष, कर्क, कन्या, तुला, मीन
इन राशियों को रहना होगा सावधान- वृषभ, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ

हालांकि किसी भी गोचर या योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली, लग्न, दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए यहां दिए गए राशिगत संकेत सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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