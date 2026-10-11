आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिल सकती है बड़ी सफलता, पढ़ें 12 अक्तूबर का राशिफल

मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान, जिज्ञासु और बातचीत में कुशल होते हैं। इनकी सीखने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का गुण इन्हें खास बनाता है। इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति और संवाद कौशल के कारक माने जाते हैं।

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आज आपको अपनी आय और खर्च के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है। आर्थिक मामलों को व्यवस्थित रखेंगे तो मन भी शांत रहेगा और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बनी रहेंगी। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। कार्यक्षेत्र में कोई उलझन आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर रास्ता निकालें। आज उठाया गया कोई नया कदम भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। पुरानी गलतियों से मिली सीख इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।