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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 12 October 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा दिन, आर्थिक मामलों में रहें सावधान

Mon, 12 Oct 2026 05:52 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 05:52 AM IST
सार

ऑनलाइन काम या डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। व्यापार में अटकी हुई कोई डील पूरी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 12 October 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और नई सोच रखने वाले होते हैं। ये समाज में बदलाव लाने और परंपराओं से हटकर कुछ नया करने में रुचि रखते हैं। इसे वायु तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी शनि हैं, जो कर्म, जिम्मेदारी, अनुशासन और न्यायप्रियता के कारक माने जाते हैं।
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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन ऊर्जा, उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा लोगों का ध्यान खींचेगी और आपके काम की सराहना होगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ बिताए ये पल आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ऑनलाइन काम या डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। व्यापार में अटकी हुई कोई डील पूरी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   
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