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वृश्चिक राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है माह, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

Thu, 01 Oct 2026 05:38 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 01 Oct 2026 05:38 AM IST
सार

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना औसत फलदायी रह सकता है। महीने की शुरुआत में घरेलू परेशानियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा, जिसका असर करियर और कारोबार पर भी पड़ सकता है।

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Scorpio Monthly Horoscope October 2026 Vrishchik masik rashifal October monthly rashifal
वृश्चिक राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल) - फोटो : AI

विस्तार
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वृश्चिक राशि जल तत्व की गहरी, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक साहसी, भावुक और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जिन्हें साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक माना जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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वृश्चिक राशि (अक्टूबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना औसत फलदायी रह सकता है। महीने की शुरुआत में घरेलू परेशानियों के कारण मानसिक तनाव रहेगा, जिसका असर करियर और कारोबार पर भी पड़ सकता है। जमीन-जायदाद और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि इस कठिन समय में शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा और संतान पक्ष से भी सुख व समर्थन प्राप्त होगा। महीने के दूसरे सप्ताह में कारोबार से जुड़े लोगों को साझेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें।
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परिवार और रिलेशनशिप
पारिवारिक दृष्टि से अक्टूबर का महीना उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। कभी परिवार के सदस्यों का सुख और सहयोग मिलेगा तो कभी उन्हीं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ विवाद होने की आशंका है। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान पक्ष से सुख और सहयोग मिलने से राहत महसूस होगी।
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स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
महीने के दूसरे सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने या चोट लगने से शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श लें। घरेलू तनाव का असर भी आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें।


उपाय
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, गुड़-चने का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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