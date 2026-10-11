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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 12 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मेहनत का मिलेगा फल या बढ़ेंगी चुनौतियां? जानें आज का हाल

Mon, 12 Oct 2026 05:51 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 12 Oct 2026 05:51 AM IST
सार

अपने आसपास के लोगों को समझने और परखने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह जरूरी नहीं। परिवार से जुड़ी कोई खबर थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे।

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Aaj ka makar rashifal 12 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि: मकर राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते हैं और सफलता पाने में जल्दबाजी नहीं करते। इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के स्वामी शनि हैं, जो कर्म, अनुशासन, न्याय, मेहनत और धैर्य के कारक माने जाते हैं।

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज व्यापार और करियर दोनों के लिहाज से अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। आपके काम की सराहना होगी और आपकी पहचान भी मजबूत होगी। हालांकि किसी महत्वपूर्ण डील में आखिरी समय पर अड़चन आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। समय और धन का सही इस्तेमाल आज बहुत जरूरी रहेगा। अपने आसपास के लोगों को समझने और परखने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी हो, यह जरूरी नहीं। परिवार से जुड़ी कोई खबर थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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