वृषभ राशि वाले रहें अलर्ट, काम को लेकर होगा तनाव, पढ़ें आज का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 05:04 AM IST
सार
शाम को दोस्तों के साथ घूमने या छोटी-सी पार्टी का कार्यक्रम बन जाए तो दिन का मूड और भी खुशनुमा हो सकता है।
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विस्तार
वृषभ राशि
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वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के जातक शांत, मेहनती और व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें सुख-सुविधाएं और सुंदर चीजें काफी पसंद आती हैं। ये अपने फैसलों पर दृढ़ रहते हैं और आसानी से किसी के प्रभाव में नहीं आते। वृषभ राशि वालों के लिए सफेद और हल्का नीला रंग शुभ माना जाता है। इन्हें ओपल या हीरा धारण करने की सलाह दी जाती है।
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत आर्थिक स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। पैसों से जुड़ी निजी बातें हर किसी से साझा न करें। शेयर मार्केट में कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी करीबी का अचानक आना पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर सकता है। शाम को दोस्तों के साथ घूमने या छोटी-सी पार्टी का कार्यक्रम बन जाए तो दिन का मूड और भी खुशनुमा हो सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।