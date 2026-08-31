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सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं इन 3 राशि के लोग, दिल पर लेते हैं हर छोटी बात

Mon, 31 Aug 2026 06:14 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 31 Aug 2026 06:14 PM IST
सार

Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। यही नहीं पुरानी से पुरानी बातों का भार भी इनके दिल पर रहता है।
 

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Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs - फोटो : अमर उजाला AI

Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs: कुछ लोग हर छोटी से छोटी बात का जल्दी बुरा मान जाते हैं। यही नहीं, वे किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उस बात का भार लंबे समय तक अपने मन पर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि, चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक ग्रह हैं और कुंडली में उनकी स्थिति व्यक्ति को अधिक भावुक और चंचल बना सकती है। वहीं, कुछ राशियों पर भी चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसी वजह से ये लोग छोटी-छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लोग अधिक इमोशनल माने जाते हैं।


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Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग काफी भावुक माने जाते हैं। ये अक्सर छोटी-छोटी बातों को भी दिल पर ले लेते हैं और किसी के व्यवहार या कही गई बात को लंबे समय तक याद रखते हैं। हालांकि, रिश्तों में ये पूरी ईमानदारी और सच्चाई रखते हैं। कला के क्षेत्र में भी ये अच्छा नाम कमाते हैं और हर परिस्थिति में अपने करीबियों का साथ निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अधिक भावुक होने के कारण कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव महसूस करने लगते हैं।
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Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि पर चंद्रमा का स्वामित्व माना जाता है, इसलिए इस राशि के जातक भावनात्मक रूप से काफी संवेदनशील हो सकते हैं। इनके स्वभाव में चंचलता देखने को मिलती है और ये अपने व्यवहार से दूसरों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि, भावनाएं अधिक होने के कारण किसी की कही हुई बात का ये जल्दी बुरा मान सकते हैं। साथ ही, पुरानी से पुरानी बातों को लेकर भी अक्सर अपने साथी से चर्चा करते हैं। कई बार बीती हुई बातें इनके मन में लंबे समय तक बनी रहती हैं।
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Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि के लोग सामान्य तौर पर शांत और संतुलित स्वभाव के माने जाते हैं। इनमें धैर्य भी अच्छा होता है, लेकिन किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना और संवेदनशील होना कई बार इनकी परेशानियां बढ़ा सकता है। ये सामने वाले की बातों और व्यवहार को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार छोटी-सी बात भी इनके मन को प्रभावित कर सकती है। दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखना भी इनके तनाव का कारण बन सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

 

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