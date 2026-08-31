सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं इन 3 राशि के लोग, दिल पर लेते हैं हर छोटी बात

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Top 3 Emotional And Sensitive Zodiac Signs: कुछ लोग हर छोटी से छोटी बात का जल्दी बुरा मान जाते हैं। यही नहीं, वे किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उस बात का भार लंबे समय तक अपने मन पर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहों की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि, चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक ग्रह हैं और कुंडली में उनकी स्थिति व्यक्ति को अधिक भावुक और चंचल बना सकती है। वहीं, कुछ राशियों पर भी चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसी वजह से ये लोग छोटी-छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लोग अधिक इमोशनल माने जाते हैं।

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