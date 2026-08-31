Budh Shukra Yog: 1 सितंबर से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत! बुध-शुक्र योग से बढ़ेगा धन और सुख-सुविधाएं

1 of 5 1 सितंबर 2026 को बुध और शुक्र की विशेष स्थिति से चालीसा योग का निर्माण होने जा रहा है। - फोटो : अमर उजाला

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Budh Shukra Yog Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनकी आपसी युति को व्यक्ति के जीवन में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 1 सितंबर 2026 को बुध और शुक्र की विशेष स्थिति से चालीसा योग का निर्माण होने जा रहा है। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, प्रेम, भौतिक सुख और सुख-सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन दोनों शुभ ग्रहों से बनने वाला चालीसा योग कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। चालीसा योग के प्रभाव से जातकों की रचनात्मक क्षमता, संवाद कौशल और व्यावसायिक समझ को मजबूती मिलने की मान्यता है। हालांकि चालीसा योग का असर सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए 1 सितंबर से बनने वाला यह योग विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।

2 of 5 नौकरी करने वालों के सुझावों और राय को कार्यस्थल पर अहमियत मिलने के संकेत हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

चालीसा योग वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से लाभकारी साबित हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है, वहीं कमाई बढ़ाने के नए साधन भी सामने आ सकते हैं। कारोबारियों को किसी पुराने परिचित या संपर्क के जरिए अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों के सुझावों और राय को कार्यस्थल पर अहमियत मिलने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, बातचीत या प्रेजेंटेशन में आपकी बोलने की कला आपके पक्ष में काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में की गई प्लानिंग का फायदा मिल सकता है। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम भी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, अनावश्यक खरीदारी और फिजूलखर्ची से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ चल रही कोई पुरानी नाराजगी या गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो सकती है। परिवार के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों का रुझान रचनात्मक विषयों की ओर बढ़ सकता है और पढ़ाई में एकाग्रता बेहतर होने की संभावना है।

3 of 5 व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने काम का दायरा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध-शुक्र का प्रभाव करियर, कारोबार और संपर्कों के लिहाज से नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आपकी सोच और आइडिया काफी काम आएंगे। इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने काम का दायरा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। खासतौर पर डिजिटल, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में सही रणनीति बनाकर चलना भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। क्रेडिट कार्ड, लोन या उधारी से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए भुगतान समय पर करें। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से मनमुटाव कम हो सकता है। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत शुरू होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए नई तकनीक या स्किल सीखना आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है।

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4 of 5 आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए चालीसा योग खास महत्व रख सकता है। इस दौरान सोचने-समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने की संभावना है। काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की आपकी खूबी आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ आपकी मेहनत और काम की सराहना भी हो सकती है। कारोबारियों के लिए दस्तावेज, हिसाब-किताब, अकाउंट और महत्वपूर्ण सौदों से जुड़े काम निपटाने का अच्छा समय रह सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी कमाई और खर्च का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं तथा किसी जरूरी वित्तीय योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। पुराने बकाये या भुगतान संबंधी मामलों को निपटाने से क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद मिल सकती है। रिश्तों में बेवजह छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। जीवनसाथी आपके किसी महत्वपूर्ण फैसले में मजबूती से साथ दे सकता है। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना और खानपान को संतुलित रखना जरूरी रहेगा।

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5 of 5 आर्थिक मामलों में पहले से बनाई गई किसी योजना को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amar ujala