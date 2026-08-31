फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury

Budh Shukra Yog: 1 सितंबर से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत! बुध-शुक्र योग से बढ़ेगा धन और सुख-सुविधाएं

Tue, 01 Sep 2026 07:57 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 01 Sep 2026 07:57 AM IST
सार

Budh Shukra Yoga: 1 सितंबर से बुध-शुक्र का शुभ योग कुछ राशियों के लिए धन, सुख-सुविधाओं और आर्थिक मजबूती के नए अवसर ला सकता है। ज्योतिष के अनुसार, इन 4 राशियों को इस योग से खास लाभ मिलने की संभावना है।

विज्ञापन
From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury
1 सितंबर 2026 को बुध और शुक्र की विशेष स्थिति से चालीसा योग का निर्माण होने जा रहा है। - फोटो : अमर उजाला

Budh Shukra Yog Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनकी आपसी युति को व्यक्ति के जीवन में होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 1 सितंबर 2026 को बुध और शुक्र की विशेष स्थिति से चालीसा योग का निर्माण होने जा रहा है। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य, प्रेम, भौतिक सुख और सुख-सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में इन दोनों शुभ ग्रहों से बनने वाला चालीसा योग कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। चालीसा योग के प्रभाव से जातकों की रचनात्मक क्षमता, संवाद कौशल और व्यावसायिक समझ को मजबूती मिलने की मान्यता है। हालांकि चालीसा योग का असर सभी राशियों पर एक जैसा नहीं रहेगा। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर इसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए 1 सितंबर से बनने वाला यह योग विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।
From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury
नौकरी करने वालों के सुझावों और राय को कार्यस्थल पर अहमियत मिलने के संकेत हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
चालीसा योग वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से लाभकारी साबित हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है, वहीं कमाई बढ़ाने के नए साधन भी सामने आ सकते हैं। कारोबारियों को किसी पुराने परिचित या संपर्क के जरिए अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वालों के सुझावों और राय को कार्यस्थल पर अहमियत मिलने के संकेत हैं। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, बातचीत या प्रेजेंटेशन में आपकी बोलने की कला आपके पक्ष में काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में की गई प्लानिंग का फायदा मिल सकता है। क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम भी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, अनावश्यक खरीदारी और फिजूलखर्ची से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ चल रही कोई पुरानी नाराजगी या गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो सकती है। परिवार के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों का रुझान रचनात्मक विषयों की ओर बढ़ सकता है और पढ़ाई में एकाग्रता बेहतर होने की संभावना है।

From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury
व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने काम का दायरा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध-शुक्र का प्रभाव करियर, कारोबार और संपर्कों के लिहाज से नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आपकी सोच और आइडिया काफी काम आएंगे। इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपने काम का दायरा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। खासतौर पर डिजिटल, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं। धन के मामले में सही रणनीति बनाकर चलना भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। क्रेडिट कार्ड, लोन या उधारी से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए भुगतान समय पर करें। प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने से मनमुटाव कम हो सकता है। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत शुरू होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए नई तकनीक या स्किल सीखना आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury
आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए चालीसा योग खास महत्व रख सकता है। इस दौरान सोचने-समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने की संभावना है। काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की आपकी खूबी आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ आपकी मेहनत और काम की सराहना भी हो सकती है। कारोबारियों के लिए दस्तावेज, हिसाब-किताब, अकाउंट और महत्वपूर्ण सौदों से जुड़े काम निपटाने का अच्छा समय रह सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी कमाई और खर्च का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं तथा किसी जरूरी वित्तीय योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। पुराने बकाये या भुगतान संबंधी मामलों को निपटाने से क्रेडिट स्कोर सुधारने में मदद मिल सकती है। रिश्तों में बेवजह छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। जीवनसाथी आपके किसी महत्वपूर्ण फैसले में मजबूती से साथ दे सकता है। सेहत के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना और खानपान को संतुलित रखना जरूरी रहेगा।

विज्ञापन
From September 1 These 4 Zodiac Signs Will Get Lucky! Budh Shukra Yog Brings Wealth and Luxury
आर्थिक मामलों में पहले से बनाई गई किसी योजना को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध-शुक्र का यह योग रिश्तों, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं के मामले में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। काम के सिलसिले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात या संपर्क भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। कारोबारियों की किसी नई डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है और आपकी समझदारी व बातचीत करने की क्षमता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक मामलों में पहले से बनाई गई किसी योजना को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। घर-परिवार की जरूरतों से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी भी संभव है। क्रेडिट, लोन या पेमेंट से जुड़े काम समय पर पूरे करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों की सोशल सर्कल के जरिए किसी खास व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है। परिवार में आपकी राय को सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों और कला, डिजाइन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed