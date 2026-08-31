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Zodiac Traits: इन 3 राशियों के लोग होते हैं सबसे बड़े खर्चीले, पैसा टिकना मुश्किल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:18 PM IST
सार
Zodiac Personality Traits: ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियां कमाई तो अच्छी करती हैं, लेकिन खर्च करने की आदत के चलते बचत नहीं कर पातीं। आइए जानते हैं कौन-सी 3 राशियां सबसे ज्यादा खर्चीली मानी जाती हैं।
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zodiac traits
- फोटो : amar ujala
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Zodiac Personality Traits: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में अच्छी-खासी रकम हाथ में होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद समझ नहीं आता कि आखिर पैसा कहां खर्च हो गया? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की राशि का उसके स्वभाव और आर्थिक आदतों पर भी प्रभाव माना जाता है। कुछ लोग कमाई के मामले में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन खर्च करने में भी पीछे नहीं रहते। महंगे शौक, दूसरों पर खर्च करने की आदत और अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाने के कारण इनके लिए बचत करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही 3 राशियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें ज्योतिष में खर्चीले स्वभाव वाला माना जाता है और जिनके पास पैसा आते ही तेजी से खर्च होने लगता है।
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कमाई के लिए मेहनत करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को आराम और ऐशो-आराम वाली जिंदगी काफी पसंद होती है। इन्हें अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड चीजें खरीदना अच्छा लगता है। कपड़े हों, मोबाइल-गैजेट्स हों या फिर कार, ये अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते। कमाई के लिए मेहनत करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को लेकर समझौता करना इन्हें पसंद नहीं होता। यही वजह है कि कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है। महंगे होटल, बढ़िया रेस्टोरेंट और प्रीमियम सामान इनकी खर्चीली आदतों में शामिल रहते हैं।
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इन्हें अच्छी चीजों के साथ-साथ लोगों के बीच अपनी अलग पहचान और रुतबा दिखाना भी पसंद होता है।
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सिंह राशि
सिंह राशि के लोग शाही अंदाज में जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन्हें अच्छी चीजों के साथ-साथ लोगों के बीच अपनी अलग पहचान और रुतबा दिखाना भी पसंद होता है। अपने दोस्तों और करीबियों पर पैसा खर्च करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं रहते। किसी को महंगा गिफ्ट देना हो या दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखनी हो, ये दिल खोलकर खर्च करते हैं। इनका स्वभाव काफी उदार होता है और ये भविष्य की चिंता करने के बजाय आज को बेहतर तरीके से जीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से कई बार कमाई अच्छी होने के बावजूद बचत कम रह जाती है।
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बजट से ज्यादा खर्च हो जाए तो भी इन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती
- फोटो : amar ujala
धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि नए अनुभव हासिल करना भी है। इन्हें घूमना, नई जगहें देखना और रोमांचक गतिविधियां करना बेहद पसंद होता है। यात्रा और एडवेंचर पर ये बिना ज्यादा सोचे अच्छा-खासा पैसा खर्च कर देते हैं। बजट से ज्यादा खर्च हो जाए तो भी इन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि इनका मानना रहता है कि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं। आज को खुलकर जीने की यही आदत इन्हें कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला बना देती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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