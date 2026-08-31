Zodiac Traits: इन 3 राशियों के लोग होते हैं सबसे बड़े खर्चीले, पैसा टिकना मुश्किल

1 of 4 zodiac traits - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Zodiac Personality Traits: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में अच्छी-खासी रकम हाथ में होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद समझ नहीं आता कि आखिर पैसा कहां खर्च हो गया? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की राशि का उसके स्वभाव और आर्थिक आदतों पर भी प्रभाव माना जाता है। कुछ लोग कमाई के मामले में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन खर्च करने में भी पीछे नहीं रहते। महंगे शौक, दूसरों पर खर्च करने की आदत और अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाने के कारण इनके लिए बचत करना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही 3 राशियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें ज्योतिष में खर्चीले स्वभाव वाला माना जाता है और जिनके पास पैसा आते ही तेजी से खर्च होने लगता है।

2 of 4 कमाई के लिए मेहनत करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को आराम और ऐशो-आराम वाली जिंदगी काफी पसंद होती है। इन्हें अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड चीजें खरीदना अच्छा लगता है। कपड़े हों, मोबाइल-गैजेट्स हों या फिर कार, ये अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते। कमाई के लिए मेहनत करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को लेकर समझौता करना इन्हें पसंद नहीं होता। यही वजह है कि कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है। महंगे होटल, बढ़िया रेस्टोरेंट और प्रीमियम सामान इनकी खर्चीली आदतों में शामिल रहते हैं।

3 of 4 इन्हें अच्छी चीजों के साथ-साथ लोगों के बीच अपनी अलग पहचान और रुतबा दिखाना भी पसंद होता है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के लोग शाही अंदाज में जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन्हें अच्छी चीजों के साथ-साथ लोगों के बीच अपनी अलग पहचान और रुतबा दिखाना भी पसंद होता है। अपने दोस्तों और करीबियों पर पैसा खर्च करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं रहते। किसी को महंगा गिफ्ट देना हो या दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखनी हो, ये दिल खोलकर खर्च करते हैं। इनका स्वभाव काफी उदार होता है और ये भविष्य की चिंता करने के बजाय आज को बेहतर तरीके से जीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से कई बार कमाई अच्छी होने के बावजूद बचत कम रह जाती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 बजट से ज्यादा खर्च हो जाए तो भी इन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती - फोटो : amar ujala