01 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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01 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।