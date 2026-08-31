01 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 31 Aug 2026 07:53 PM IST
सार
01 September Ka Panchang: 1 सितंबर को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 01 September: 01 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:52 − 12:42
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:00
सूर्यास्त का समय- 18:35
चन्द्रोदय- 20:58
चन्द्रास्त- 09:44
गुलिक काल- 12:17 − 13:51
राहुकाल: 15:26 − 17:00
यमगण्ड: 09:08 − 10:43
रोग: 05:59 - 07:33
उद्वेग: 07:33 - 09:07
चर: 09:07 - 10:42
लाभ: 10:42 - 12:16
अमृत:12:16 - 13:51
काल: 13:51 - 15:25
शुभ: 15:25 - 16:59
रोग: 16:59 - 18:34
01 सितंबर 2026 (मंगलवार) रात्रि का चौघड़िया
काल: 18:34 - 19:59
लाभ : 19:59 - 21:25
उद्वेग: 21:25 - 22:51
शुभ: 22:51 - 00:16, 02 September
अमृत: 00:16 - 01:42, 02 September
चर: 01:42 - 03:08, 02 September
रोग: 03:08 - 04:33, 02 September
काल:04:33 - 05:59, 02 September
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आज का पंचांग- 01 सितंबर 2026
|तिथि
|चतुर्थी
|07:41 तक
|नक्षत्र
|अश्विनी
|26:40 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|07:41 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|18:56 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|मंगलवार
|योग
|वृद्धि
|23:33 तक
|सूर्योदय
|06:00
|सूर्यास्त
|18:35
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|15:26 − 17:00
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:52 − 12:42
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चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:00
सूर्यास्त का समय- 18:35
चन्द्रोदय- 20:58
चन्द्रास्त- 09:44
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 01 सितंबर 2026
गुलिक काल- 12:17 − 13:51
राहुकाल: 15:26 − 17:00
यमगण्ड: 09:08 − 10:43
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त01 सितंबर 2026 (मंगलवार) दिन का चौघड़िया
रोग: 05:59 - 07:33
उद्वेग: 07:33 - 09:07
चर: 09:07 - 10:42
लाभ: 10:42 - 12:16
अमृत:12:16 - 13:51
काल: 13:51 - 15:25
शुभ: 15:25 - 16:59
रोग: 16:59 - 18:34
01 सितंबर 2026 (मंगलवार) रात्रि का चौघड़िया
काल: 18:34 - 19:59
लाभ : 19:59 - 21:25
उद्वेग: 21:25 - 22:51
शुभ: 22:51 - 00:16, 02 September
अमृत: 00:16 - 01:42, 02 September
चर: 01:42 - 03:08, 02 September
रोग: 03:08 - 04:33, 02 September
काल:04:33 - 05:59, 02 September