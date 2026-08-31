शुक्र गोचर और मालव्य राजयोग से चमक उठेगा इन 5 राशियों का भाग्य, धन-संपदा में होगी वृद्धि

1 of 6 शुक्र का गोचर - फोटो : अमर उजाला

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2 सितंबर 2026 को सुख और वैभव के कारक ग्रह शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शुक्रदेव होते हैं। जो केंद्र में होकर पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र तुला राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे जिससे कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेंगे। शुक्र आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। जिससे आपको वाहन, मकान और माता का सुख मिलेगा। इस दौरन आपकी योजनाएं जो रुकी हुई थी वह पूरी होंगी। पारिवारिक जीवन में मिठास और प्यार बना रहेगा। लाभ के सुनहरे अवसर मिलेंगे जिससे आपको तरक्की और मान-सम्मान में वृद्धि की प्राप्ति होगी।

3 of 6 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर होंगे। तीसरा भाव साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। आपको कई तरह के बेहतरीन लाभ के मौके मिलेंगे। लाभ के अवसरों में आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। धन प्राप्ति के सुनहरे मौके मिलेंगे।





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4 of 6 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन , वाणी और भाग्य भाव में होगा, जिससे आपके भौतिक सुख-सुविधआओं में इजाफा होगा। आर्थिक मामलो में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में आ सकता है जिससे आपको काफी राहत मिलेगी।

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5 of 6 तुला राशि - फोटो : amar ujala